Johannesburg (AFP) Dem südafrikanischen Ex-Präsidenten Nelson Mandela geht es nach Angaben der Regierungspartei ANC gut. Die ANC-Führung sei mit Präsident Jacob Zuma an der Spitze bei Mandela in Houghton bei Johannesburg zu Besuch gewesen, teilte der ANC am Montag mit. "Sie haben Mandela in guter Verfassung und bei guter Laune angetroffen."

