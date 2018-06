Berlin (dpa) - Telekomchef René Obermann hat geplante Daten-Obergrenzen im Festnetz in einem offenen Brief verteidigt.

Die Alternative sei eine Preiserhöhung für alle Kunden, argumentierte Obermann in dem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler

Er verwies auf steigende Datenmengen und Milliarden-Investitionen. Die Telekom will auch bei Flatrates im Festnetz Obergrenzen für das Datenvolumen einführen, ab dem das Tempo drastisch gedrosselt wird.

Daran hatte es Kritik gegeben.

