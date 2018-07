Washington (AFP) Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat laut einem Bericht der "New York Times" von Montag Afghanistans Präsident Hamid Karsai über Jahre im Geheimen mit Bargeld versorgt, um sich Einfluss in Kabul zu erkaufen. Sie hätten von "Geistergeld" gesprochen, sagte Chalil Roman, Karsais stellvertretender Kabinettschef zwischen 2002 und 2005, der "New York Times". Demnach habe sich das Geld, das in Rucksäcken oder Koffern gebracht wurde, über die Jahre auf Dutzende Millionen Dollar belaufen, ohne dass eine offizielle Kontrolle bestand.

