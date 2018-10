Houston (SID) - Ohne Rückkehrer Tim Ohlbrecht haben die Houston Rockets das Aus in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zumindest vorerst verhindert. Die Texaner setzten sich gegen Vorjahresfinalist Oklahoma City Thunder mit 105:103 durch und verkürzten in der best-of-seven-Serie auf 1:3. Chandler Parsons überragte bei den Rockets mit 27 Punkten sowie zehn Rebounds. Dagegen reichten Oklahoma auch 38 Zähler von Kevin Durant nicht, um vorzeitig in die nächste Runde einzuziehen.

Der deutsche Nationalspieler Ohlbrecht stand noch nicht im Aufgebot von Houston. Die Rockets hatten am Montag die Rückkehr des 24-Jährigen, der zuletzt mit Houstons Farmteam Rio Grande Valley Vipers den Titel in der D-League geholt hatte, zum zweimaligen NBA-Champion verkündet. Dort hatte er vor seiner Abstellung für das Farmteam drei Kurzeinsätze absolviert.

Die Chicago Bulls vergaben durch ein 91:110 bei den Brooklyn Nets ihren ersten Matchball und führen die Serie nur noch mit 3:2 an. Den Nets-Akteuren Brook Lopez (28 Punkte, 10 Rebounds) und Deron Williams (23 Punkte, 10 Assists) sowie Chicagos Carlos Boozer (10 Punkte, 10 Rebounds) gelang jeweils ein Double-Double.

Angeführt von Josh Smith, der neben 29 Punkten noch elf Rebounds holte, schafften die Atlanta Hawks durch ein 102:91 gegen die Indiana Pacers in der Serie den Ausgleich zum 2:2. Bei den Pacers überzeugte Paul George mit 21 Punkten und zwölf Rebounds.