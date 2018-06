Paris (AFP) Frankreichs Sozialisten haben eine neue Version eines europapolitischen Papieres erarbeitet, aus dem zuvor enthaltene scharfe Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestrichen wurde. Das am Dienstag auf der Internetseite des Magazins "Le Nouvel Observateur" veröffentlichte Positionspapier sollte am Abend von der Parteiführung beschlossen werden. Aus Parteikreisen verlautete, diese Version des Positionspapiers sei so gut wie endgültig, es werde höchstens noch kleine Veränderungen geben.

