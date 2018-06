Pristina (AFP) Im Skandal um illegalen Organhandel im Kosovo ist am Dienstag ein Ermittlungsverfahren gegen acht weitere Verdächtige eingeleitet worden. Ihnen werde unter anderem organisierte Kriminalität, Körperverletzung, Amtsmissbrauch und Betrug vorgeworfen, teilte die EU-Polizei- und Justizmission im Kosovo (EULEX) mit. Die neuen Ermittlungen stehen demnach in Zusammenhang mit einem Prozess, in dem am Montag mehrere Mediziner zu Haftstrafen verurteilt worden waren.

