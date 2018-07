Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will anscheinend Mittelfeldspieler Edgar Prib von der SpVgg Greuther Fürth verpflichten. "Frankfurt ist an Edgar interessiert", sagte Pribs Berater Fritz Popp den Nürnberger Nachrichten. Zudem sollen weitere Bundesligisten an einer Verpflichtung des 23-Jährigen, der in Fürth noch einen Vertrag bis 2014 besitzt, interessiert sein.