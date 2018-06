Hannover (SID) - Trainer Mirko Slomka von Hannover 96 kann im Saisonendspurt wieder auf Defensiv-Allrounder Christian Schulz (30) zurückgreifen. Der ehemalige Nationalspieler hat seine Rückenbeschwerden auskuriert und am Dienstag wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilgenommen. Damit dürfte Schulz am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen den FSV Mainz 05 wieder in die Innenverteidigung rücken. Zuletzt hatte er beim 3:2-Auswärtssieg gegen die SpVgg Greuther Fürth verletzt gefehlt.