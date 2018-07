Rom (AFP) Nach dem Abgeordnetenhaus hat am Dienstag auch der italienische Senat der neuen Regierung von Ministerpräsident Enrico Letta das Vertrauen ausgesprochen - und die monatelange politische Blockade in Rom beendet. Mit 233 zu 59 Stimmen erhielt Lettas Kabinett in der oberen Parlamentskammer eine breite Unterstützung. Der 46-jährige Sozialdemokrat steht an der Spitze eines 21-köpfigen Kabinetts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.