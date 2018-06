Amsterdam (dpa) - Willem-Alexander hat seinen Eid als König der Niederlande geleistet. In einer Zeremonie in der Neuen Kirche von Amsterdam schwor er am Dienstag, die Verfassung des Königreichs zu wahren und sein Amt gewissenhaft auszuüben.

Am Vormittag hatte die scheidende Königin Beatrix die Abdankungsurkunde unterschrieben und damit ihrem ältestes Sohn den Thron überlassen.