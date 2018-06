Amsterdam (dpa) - Willem-Alexander ist neuer König der Niederlande. Es war genau 10.07 Uhr und 43 Sekunden, als es offiziell wurde: Königin Beatrix (75) besiegelte mit ihrer Unterschrift unter der Abdankungsurkunde nach 33 Jahren auf dem Thron die Übergabe der Oranje-Monarchie an ihren ältesten Sohn.

Es ist das erste Mal seit 123 Jahren, dass ein Mann Staatsoberhaupt der Niederlande ist.

Vor dem Königspalast in Amsterdam erklang am Dienstag während des Thronwechsels aus Tausenden Kehlen der Sprechgesang "Bea bedankt! Bea, Bea, Bea bedankt!". Weder die scheidende Monarchin noch der neue König konnten bei der Zeremonie im Mosessaal des Amsterdamer Königspalastes eine Träne der Rührung unterdrücken.

Die Abdankungsurkunde unterzeichneten nach der ganz in Lila gekleideten Beatrix als Zeugen auch ihr Sohn sowie dessen Frau Máxima (41). Auch die Mitglieder des Regierungskabinetts und die Vorsitzenden beider Kammern des niederländischen Parlaments unterschrieben das Dokument.

Mit dabei waren die drei Töchter des neuen Königspaares - unter ihnen die neunjährige Amalia. Sie wurde mit der Abdankung ihrer Großmutter zur Kronprinzessin und wird damit eines Tages ihrem Vater auf dem Thron folgen.

Mehr als 25 000 Menschen jubelten Beatrix, dem neuen König und den anderen Mitgliedern der königlichen Familie zu, als sie sich auf dem Balkon des Schlosses zeigten. "Ich bin glücklich und dankbar, Ihnen Ihren neuen König vorstellen zu können - König Willem-Alexander", sagte Beatrix.

Der 46-Jährige dankte seinerseits für die Leistungen der Mutter in 33 oft bewegenden und ereignisreichen Jahren ihrer Amtszeit auf dem Thron. Dann erklang die Nationalhymne "Wilhelmus", überall läuteten die Kirchenglocken.

Am Nachmittag stand die formelle Vereidigung von Wilhelm-Alexander als Staatsoberhaupt an. In Amsterdam wie überall in den Niederlanden wurde derweil ausgelassen gefeiert. Die Hauptstadt der Niederlande sei dadurch einen Tag lang "die orangene Hauptstadt der Welt", hatte Ministerpräsident Mark Rutte am Vortag erklärt.

Beatrix ist nun wieder Prinzessin. Willem-Alexanders Frau wird zwar ebenfalls Königin genannt, ist aber nicht zugleich Staatsoberhaupt. In einer letzten Fernsehansprache als Staatsoberhaupt hatte Beatrix sich am Vorabend bei ihrem Volk für dessen Vertrauen und die Unterstützung bedankt. Zugleich betonte sie, Willem-Alexander sei "in jeder Hinsicht" gut auf seine Aufgabe als neuer König vorbereitet.

Um die Feierlichkeiten zum Thronwechsel mitzuerleben, sind Hunderttausende Menschen aus dem In- und Ausland nach Amsterdam gekommen. Für die Sicherheit sind 12 500 Polizisten im Einsatz. Zu den Gästen der Feierlichkeiten gehören zahlreiche Vertreter von Fürsten- und Königshäusern, unter ihnen der britische Thronfolger Prinz Charles mit seiner Frau Camilla.

Homepage des Königshauses

Offizielles Programm

Homepage des Palastes auf Englisch