Bamberg (dpa) - Mit Richard Wagners "Ring des Nibelungen" starten die Bamberger Symphoniker in die kommende Saison.

Beim Lucerne Festival in der Schweiz wird das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Jonathan Nott im August die komplette Tetralogie in einer konzertanten Fassung aufführen. "Das ist vielleicht das prestigeträchtigste Programm in der Geschichte des Orchesters", sagte Intendant Wolfgang Fink am Dienstag in Bamberg. "Darauf haben wir drei Jahre lang hingearbeitet."

Danach bleibt den Musikern nur eine kurze Verschnaufpause: Im September sind die Bamberger Symphoniker zu Gast beim Beethoven-Festival in Bonn.

Konzertkalender Bamberger Symphoniker