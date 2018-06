Amsterdam (AFP) Als jüngster Monarch Europas hat Willem-Alexander in den Niederlanden am Dienstag den Thron bestiegen. In einer prunkvollen Zeremonie in Amsterdam legte der 46-Jährige seinen Amtseid ab, während draußen hunderttausende orange gekleidete Menschen fröhlich feierten. Willem-Alexander folgt seiner Mutter Beatrix, die nach 33 Jahren auf dem Thron abdankte.

