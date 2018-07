Berlin (dpa) - Die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe ist nach Ansicht eines Gerichtsgutachters voll schuldfähig. Zu diesem Schluss komme der Psychiater Henning Saß in seinem Gutachten für das Oberlandesgericht München, berichtet die "Bild am Feiertag". In dem 71-seitigen Gutachten sehe der Mediziner bei Zschäpe keine Anhaltspunkte für eine relevante psychische Störung. Offen lasse er, ob Zschäpe als so gefährlich einzustufen sei, dass für sie eine Sicherungsverwahrung notwendig werde.

