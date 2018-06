Dortmund (dpa) – Tausende BVB-Fans haben die Dortmunder Innenstadt mit dem Schlusspfiff im Madrider Bernabeu-Stadion in ein Tollhaus verwandelt. Raketen stiegen über dem zentralen Marktplatz in die Luft, Bengalos tauchten den Platz in gleißendes Rot. Die Freude über den Einzug von Borussia Dortmund in das Finale der Champions League kannte trotz der 0:2-Niederlage im Rückspiel bei Real Madrid keine Grenzen. Auf dem Wallring um die Innenstadt ließen die Fans in den Autos dem Jubel freien Lauf. Mit Schals und aus den Fenstern hängenden Fahnen drehten Autocorsos hupend ihre Runden.

