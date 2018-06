Amsterdam (dpa) - Wochenlang war dies das wohl am besten gehütete Geheimnis des Thronwechsels in den Niederlanden gewesen: Welches Kleid würde die neue Königin Máxima tragen? Am Dienstag um 14 Uhr wurde es gelüftet. Es war blau, atemberaubend und vor allem von einem heimischen Schneider.

Máxima schritt in einer königsblauen, langen Robe zur Nieuwe Kerk. Das Kleid ist ein Entwurf des niederländischen Modeschöpfers Jan Taminiau. In ihrem blonden Haar steckte ein Diadem, das König Willem III. (1849 bis 1890) für seine Frau, Königin Emma, anfertigen ließ.

Auch die drei Töchter des königlichen Paares trugen Königsblau. Ihre langen Kleider waren damit farblich abgestimmt mit dem Festkleid der Großmutter, Prinzessin Beatrix. Die Modewelt war von dem eleganten Entwurf des 37 Jahre alten Modetalents Taminiau für Máxima begeistert. Doch hier ging es um mehr als eine Geschmacksfrage. Die königlichen Kleider an so einem Tag sind nämlich fast schon eine Staatsangelegenheit. Und das wusste Königin Máxima sehr genau. Sie wählte für ihre Fest-Garderobe die Landesfarben: Rot-Weiß-Blau. Beim großen Abschiedsdinner von Königin Beatrix im Amsterdamer Reichsmuseum am Montag hatte Máxima noch in einer dunkelroten Abendrobe des Italieners Valentino geglänzt. Das war wenig überraschend. Denn das schulterfreie Kleid mit fransigen Volants hatte sie bereits 2008 bei der Feier des 60. Geburtstages des britischen Kronprinzen Charles getragen.

Die Boulevardzeitung "De Telegraaf" lobte das königliche Recycling: "In einer Zeit, in der jeder den Gürtel enger schnallen muss, ist es nicht angemessen, mit sündhaft teuren Kreationen zu protzen."

Bei der Abdankungszeremonie am folgenden Morgen trug Máxima dann ein crème-farbenes zweiteiliges Kleid aus dem belgischen Modehaus Natan. Der Designer Edouard Vermeulen hatte das kurze Ensemble mit einer Art Airbag auf der Schulter selbst entworfen. Der mit Pailletten besetzte Stoff für den Rock soll ein Geschenk ihrer Schwiegermutter gewesen sein, berichtete die Modeexpertin des niederländischen Fernsehens. Beatrix habe den Stoff in der Türkei gekauft.

Natan ist einer der Lieblingsschneider der Königin. Den Geschmack teilt sie übrigens mit ihrer Freundin, der Frau des belgischen Thronfolgers, Prinzessin Mathilde.

Und dann kam der Höhepunkt in Königsblau. Das Kleid war elegant und aufregend. Und das schmale Cape lag wie ein Königsmantel auf Máximas Schultern. "Ein kleiner Glücksfall für das ganze Land", jubelte auch die linke Zeitung "De Volkskrant".

Homepage des Königshauses