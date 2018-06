New York (dpa) - Mehr als elfeinhalb Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hat das neue One World Trade Center in New York seine Spitze bekommen. Spezialkräne hievten die beiden mit Flaggen bedeckten letzten Bauteile in gut 400 Meter Höhe. Sie wurden allerdings noch nicht gleich montiert. Wenn die mehr als 100 Meter hohe Stahlspitze steht, ist der Nachfolger der bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zerstörten Zwillingstürme das höchste Gebäude der USA.

