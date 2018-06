New York (dpa) - US-Aktien sind aufgrund unerwartet guter Konjunkturdaten mit größeren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,89 Prozent auf 14 831 Punkten. Der Euro zeigte sich im New Yorker Handel ähnlich schwach wie im späten europäischen Geschäft. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,3064 Dollar gehandelt.

