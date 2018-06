Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Italiens Regierungschef Enrico Letta dringen darauf, dass die Staats- und Regierungschefs der EU den Kampf gegen die verzweifelte Lage von Millionen arbeitsloser Jugendlicher in Europa verstärken. "Der Gipfel im Juni muss klare Botschaften geben im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit", sagte Letta am Donnerstag in Brüssel. Barroso forderte von dem Treffen Beschlüsse, die über den bestehenden EU-Wachstumspakt hinausgehen.

