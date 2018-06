Wien (AFP) Der weltweit älteste männliche Überlebende der nationalsozialistischen Konzentrationslager ist einem Zeitungsbericht zufolge im Alter von 107 in Österreich gestorben. Leopold Engleitner, der den Zeugen Jehovas angehörte, im Zweiten Weltkrieg den Dienst in der Wehrmacht ablehnte und daher verfolgt wurde, sei bereits am 21. April in der oberösterreichischen Gemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut gestorben, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Donnerstag. Auf seinen eigenen Wunsch hin sei sein Tod jedoch nicht umgehend bekanntgemacht worden.

