Dortmund (SID) - Borussia Dortmund erlebt vor dem Champions-League-Endspiel am 25. Mai in London gegen Bayern München einen Ansturm seiner Fans. Am Donnerstag lagen dem BVB nach Angaben von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke 250.000 Ticket-Anfragen für die Partie im Wembleystadion vor. "Es wird noch weiter nach oben gehen. Wir rechnen am Ende mit 400.000 bis 500.000 Anfragen", sagte Watzke.

Jeder Klub erhält für das Endspiel rund 25.000 Karten von der Europäischen Fußball-Union (UEFA).