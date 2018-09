Dortmund (dpa) - Der verletzte Fußball-Nationalspieler Mario Götze von Borussia Dortmund kann auf einen Einsatz im Champions-League-Finale gegen seinen künftigen Arbeitgeber Bayern München hoffen.

Dies sei ein "realistisches Ziel", wurde BVB-Mannschaftsarzt Markus Braun in einer Mitteilung des Revierclubs zitiert. Die Dortmunder bestätigten, dass sich Götze im Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite zugezogen hat. Bis zum Endspiel der Königsklasse am 25. Mai in London bleiben dem Mittelfeldspieler gut drei Wochen Zeit zur Genesung.