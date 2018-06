Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Nationaltorhüter Iker Casillas will bei Real Madrid bleiben. "Meine Zukunft liegt bei Real Madrid, weil ich hier einen Vertrag habe, weil ich hier bin, seit ich neun Jahre alt bin, weil es der Klub meines Lebens ist", sagte Casillas am Donnerstag in Madrid.

Der 31-Jährige, mit Spanien als Stammtorhüter Welt- und zweimal Europameister, ist bei Real seit einigen Wochen nur noch die Nummer 2 hinter Diego López. Casillas wird ein schwieriges Verhältnis zu Trainer José Mourinho nachgesagt, der den Klub zum Saisonende jedoch verlassen dürfte. Casillas' Vertrag in Madrid läuft noch bis 2017.