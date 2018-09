Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach muss im Heimspiel gegen Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) auf Havard Nordtveit verzichten. Der Norweger fällt wegen einer Magen-Darm-Grippe aus und wird wohl durch Thorben Marx ersetzt. Der defensive Mittelfeldspieler Nordtveit war erst am vergangenen Wochenende beim Spiel in Wolfsburg (1:3) nach seinem Nasenbeinbruch in die Elf zurückgekehrt.

Innenverteidiger Martin Stranzl steht der Borussia nach überstandener Grippe dagegen wieder zur Verfügung.