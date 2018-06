Köln (SID) - Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes erlebt beim ersten deutschen Finalduell der Champions League mit Borussia Dortmund in London auch das zweite Endspiel in einem Europacup-Wettbewerb zwischen zwei Klubs der Fußball-Bundesliga als Trainer auf der Bank. 1980 führte Heynckes in seinem ersten Jahr als Cheftrainer im Profifußball Borussia Mönchengladbach ins UEFA-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt, verpasste im bisher einzigen deutschen Europacup-Endspiel mit den Rheinländern allerdings durch ein 0:1 im Rückspiel nach einem 3:2-Hinspielerfolg die erfolgreiche Cupverteidigung.

Insgesamt ist das Champions-League-Finale am 25. Mai im Wembleystadion für Heynckes das vierte Europacup-Endspiel als Coach. 1998 gewann der Weltmeister von 1974 mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid gegen Juventus Turin die europäische Königsklasse. Im Vorjahr scheiterte der 67-Jährige mit München im Finale der Champions League im Elfmeterschießen am FC Chelsea. Als Spieler gewann Heynckes mit Mönchengladbach 1975 den UEFA-Cup gegen Twente Enschede, verlor zwei Jahre später allerdings das Finale im Landesmeister-Wettbewerb gegen den FC Liverpool.