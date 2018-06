Berlin (dpa) - Angeborener Diabetes könnte nach Ansicht von Dresdner Forschern bei bestimmten Patientengruppen in Zukunft leichter therapierbar sein. Sie entwickeln einen Behälter, der unter der Haut von Patienten Insulin produzieren soll.

Erste Versuche mit Ratten und Schweinen seien vielversprechend verlaufen, sagte Stefan R. Bornstein vom Universitätsklinikum der TU Dresden kurz vor einem Kongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft in Leipzig. Die Therapie könne in zwei bis drei Jahren am Menschen erprobt werden.

Gegenwärtig sind in Deutschland etwa 300 000 Menschen an angeborenem Diabetes (Diabetes Typ 1) erkrankt. Sie leiden an einem ständigen Mangel des Hormons Insulin.