Leverkusen (SID) - Handball-Nationalspielerin Angie Geschke (27) wechselt im Sommer vom norwegischen Spitzenklub Vag Vipers HK Kristiansand zum Bundesligisten Bayer Leverkusen. "Ich hatte einige Angebote aus der Bundesliga", sagte die Rückraumspielerin, "aber Renate Wolf hat sich echt um mich bemüht, und außerdem finde ich es sehr spannend, was da in Leverkusen passiert." Ab dem 1. Juli wird Geschke das Elfen-Trikot tragen. In ihren bisher 43 Länderspielen erzielte die Rechtshänderin 49 Treffer und belegte mit der DHB-Auswahl bei der EM 2006 den vierten Platz.