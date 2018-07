München (dpa) - Die Woge der Empörung über die Anstellung von Familienmitgliedern durch bayerische Politiker rollt. Nun geraten auch Fälle ins Visier, die lange zurückliegen. Muss die CSU die neuen Umfragewerte fürchten?

In der Verwandtenaffäre im bayerischen Landtag geraten immer mehr prominente CSU-Politiker in die Schusslinie. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Bayerischen Rundfunks unter allen 187 Abgeordneten gaben unter anderem auch Bayerns Justizministerin Beate Merk und Agrarminister Helmut Brunner an, Verwandte beschäftigt zu haben.

Überschattet vom jüngsten Ärger soll CSU-Parteichef Horst Seehofer am Freitag in München zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden September erklärt werden.

Für den größten Unmut sorgte bislang der bisherige CSU-Fraktionschef Georg Schmid. Schmid war vergangene Woche zurückgetreten, weil er seine Frau als Sekretärin beschäftigt und ihr dafür ein Gehalt von knapp 2300 Euro netto bezahlt hatte.

Ministerin Merk bestätigte auf Anfrage, dass sie von 2010 bis 2013 ihrer Schwester zeitweise Büroaufträge erteilte, nachdem eine reguläre Mitarbeiterin wegen Schwangerschaft ihre Arbeitszeit reduziert habe. In allen Fällen war die Beschäftigung von Verwandten nach dem bayerischen Abgeordnetengesetz erlaubt - anders als im Bundestag, dessen Abgeordnete keine Familienmitglieder einstellen dürfen. Agrarminister Brunner teilte mit, er habe seine Frau als Abgeordneter von 2000 bis 2009 beschäftigt, für Höchstsummen von 919 Euro netto im Monat.

Auch Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) hatte seine Frau Miriam noch bis zum 30. April beschäftigt, zuletzt nur noch in Teilzeit. Spaenle bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

Merk betonte, das Landtagsamt habe damals ausdrücklich bestätigt, dass die Aufträge an ihre Schwester nach dem Abgeordnetengesetz erlaubt waren. Alle Politiker betonten zudem, Abgaben und Steuern seien ordnungsgemäß bezahlt worden.

Die Grünen forderten die Einrichtung einer unabhängigen Kommission, die alle Arbeitsverträge von Abgeordneten mit Verwandten seit dem Jahr 2000 lückenlos unter die Lupe nehmen soll. "Der Landtag muss ein unabhängiges Gremium berufen, das alle Verträge seit dem Jahr 2000 sichtet", erklärte Fraktionschefin Margarete Bause am Donnerstag in München.

Geschwister beschäftigt hatten auch die SPD-Abgeordneten Maria Noichl und Susann Biedefeld, ebenso der Grüne Thomas Gehring. Ein Mitarbeiter von Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger heiratete 2011 dessen Schwester und wurde somit zum Schwager. Auch er wurde bislang aus öffentlichen Geldern bezahlt. Aiwanger will seinen Schwager nun nicht feuern, sondern aus eigener Tasche bezahlen, wie er am Donnerstag sagte.

Obwohl vier der fünf Landtagsfraktionen betroffen sind, versuchen die Parteien inzwischen, durch verschärfte Attacken auf die Gegner, parteipolitischen Nutzen aus der Angelegenheit zu ziehen. SPD-Spitzenkandidat Christian Ude warf der CSU eine "Amigo-Affäre" vor, obwohl auch zwei aktive SPD-Abgeordnete unter den Beteiligten sind.

Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) erklärte, sie sei "fassungslos" über das "Ausmaß der Selbstbedienung" in der CSU, wie sie "Münchner Merkur" und "Spiegel Online" mitteilte. Sie mahnte das ohnehin geplante Verbot der Verwandtenbeschäftigung an: "Dann können die Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen fassen zu Politikern", sagte sie "Antenne Bayern".

Ungeachtet der Aufregung kann die CSU nach wie vor auf die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im September hoffen. In der jüngsten Umfrage für Sat.1 Bayern liegen die Christsozialen bei 47 Prozent - ein Prozentpunkt schlechter als bei der vorangegangenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GMS im vergangenen Oktober. Die SPD liegt in der neuen Umfrage bei 20 Prozent, die Grünen bei 13, die Freien Wähler bei 8 Prozent. Damit hätte ein eventuelles Dreierbündnis nach wie vor weniger Stimmen als die CSU allein.