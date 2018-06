New York (dpa) - Ein skandinavisches Flugzeug ist vor dem Start vom New Yorker Flughafen Newark mit einer US-Maschine zusammengestoßen. Der Jet verlor einen Teil der linken Tragfläche. Wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft SAS angab, wurde bei der nächtlichen Kollision niemand verletzt. Das andere Flugzeug wurde am hinteren Teil beschädigt. Die Maschine der Gesellschaft United Expressjet war mit 32 Passagieren besetzt. Über die Ursachen für die ungewöhnliche Kollision gab es zunächst keine Angaben.

