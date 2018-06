Berlin (dpa) - Die Google-Videoplattform Youtube startet Sonderprofile für gemeinnützige Organisationen in Deutschland. Damit sollen Stiftungen und Hilfsorganisationen angeregt werden, Inhalte auf der Videoplattform hochzuladen.

Die Seiten bieten die Möglichkeit, Spendenaufrufe und weiterführende Links einzubinden. "Wir haben ganz viele Möglichkeiten, die sonst nur Werbekunden und Partner hatten, die jetzt mit diesen Kanälen möglich sind", sagte Youtubes Deutschland-Sprecherin Mounira Latrache am Donnerstag in Berlin.

Videos gemeinnütziger Organisationen gehörten zu den am schnellsten wachsenden Bereichen auf Youtube, erklärte Latrache. Das Programm für gemeinnützige Gruppen besteht in den USA seit 2008 und ist auch in Australien, Kanada und Großbritannien zugänglich.

Programmseite von Youtube