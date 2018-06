Los Angeles (dpa) - Der US-Rapper Chris Kelly, der in den 1990er Jahren mit dem Duo Kris Kross bekannt wurde, ist tot. Wie der US-Sender CNN am Mittwoch berichtete, starb der Musiker in einem Krankenhaus in Atlanta (US-Staat Georgia).

Der Rapper sei regungslos in seinem Haus gefunden worden, teilten die Behörden mit. Die Todesursache wurde nicht genannt. Er wurde 34 Jahre alt.

Kelly und sein Band-Kollege Chris Smith waren als 13-Jährige entdeckt worden. Ihr Hit "Jump" war 1992 wochenlang in den Charts. Als Vorgruppe begleiteten sie damals Michael Jackson auf dessen "Dangerous"-Tour durch Europa. Als Markenzeichen trugen sie bei ihren Auftritten ihre Kleidung verkehrt herum. Mit "Warm It Up", "I'm Real" und "Tonite's Tha Night" landeten sie bis 1995 weitere Hits.

Kollegen aus dem Musikgeschäft äußerten sich schockiert über Kellys Tod. Der Rapper LL Cool J (45) verkündete bei Twitter, dass er ihm ein Lied widme. Außerdem schrieb er: "Möge GOTT deine Seele umarmen & deine Familie aufrichten." Travon Free, Autor der US-Satiresendung "The Daily Show" schrieb: "Chris Kelly von Kris Kross ist gestorben und jetzt muss ich meine Hosen morgen zu Ehren meiner Kindheit falsch herum tragen." "Ruhe in Frieden", schrieb die "Charmed - Zauberhafte Hexen"-Schauspielerin Alyssa Milano (40).

