Lahore (AFP) Ein in Pakistan inhaftierter indischer Spion, der in der vergangenen Woche im Gefängnis von Mithäftlingen angegriffen wurde, ist tot. Sarabjit Singh sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten sein Anwalt und ein Arzt am Donnerstag in Lahore mit. Der 49-jährige Singh hatte seit fünf Tagen in einem Krankenhaus in der Großstadt im Osten Pakistans im Koma gelegen. Bei der Attacke von sechs Mitgefangenen, die ihn mit Steinen traktierten, hatte er unter anderem einen Schädelbasisbruch erlitten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.