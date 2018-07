Riad (AFP) In Saudi-Arabien sind in den vergangenen Tagen fünf Menschen an dem vor einem Jahr entdeckten neuartigen Coronavirus gestorben. Zu den Todesfällen sei es im Osten des Landes gekommen, zwei weitere Erkrankte würden auf der Intensivstation behandelt, gab das Gesundheitsministerium in der Nacht zum Donnerstag bekannt. Mitte März war in München ein Mann aus dem arabischen Raum an dem Virus gestorben, das Ähnlichkeit mit der vor zehn Jahren weltweit grassierenden Atemwegserkrankung SARS hat.

