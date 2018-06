Nairobi (AFP) Das Ausmaß der jüngsten Hungerkatastrophe in Somalia ist weitaus größer gewesen als bislang vermutet. Zwischen Oktober 2010 und April 2012 seien in dem Land am Horn von Afrika fast 260.000 Menschen gestorben, mehr als die Hälfte davon Kleinkinder, heißt es einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) und der US-Organisation FEWS NET. Ein UN-Vertreter räumte Versäumnisse ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.