Berlin (SID) - Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat sich in der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft zurückgemeldet und den vorzeitigen Titelgewinn der Berlin Recycling Volleys verhindert. Die Mannschaft von Trainer Stelian Moculescu setzte sich beim Titelverteidiger mit 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:20) durch und verkürzte in der best-of-five-Serie zum 1:2. Die vierte Begegnung findet am Sonntag (18.00 Uhr) am Bodensee statt.

"Wir haben ein bisschen zu vorsichtig angefangen, wie eigentlich in jedem Spiel bisher. Friedrichshafen hat uns unter Druck gesetzt und wir haben Fehler gemacht. Das hat sich dann in den Köpfen festgesetzt", sagte BRV-Trainer Mark Lebedew. Gäste-Trainer Stelian Moculescu fand trotz des Erfolgs ein paar kritische Worte: "Wir haben am Ende etwas die Ruhe verloren und sind nervös geworden. Man sollte dann nicht versuchen, es mit Gewalt zu Ende zu spielen, sondern mit etwas mehr Disziplin."

Vor der Bundesliga-Rekordkulisse von 8553 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle der Hauptstadt verhinderten die erfolgsverwöhnten Häfler durch den Premierensieg in der Endspielserie die erste titellose Saison seit 15 Jahren. In den ersten beiden Begegnungen hatte der zwölfmalige Meister jeweils mit 1:3 verloren.

Friedrichshafen erwischte den besseren Start und sicherte sich dank starker Blockarbeit und durchdachter Offensive den ersten Satz. Berlin wirkte zunächst nervös und unkonzentriert. Im zweiten Satz setzte sich das fort. Die Gastgeber hielten dem enormen Druck des VfB nicht stand und hatten erneut das Nachsehen. Die Gäste waren hochkonzentriert und leisteten sich kaum Fehler. Im dritten Satz fand der Meister endlich zu seinem Spiel und konnte die Niederlage noch einmal abwenden. Friedrichshafen schüttelte sich, gewann den vierten Durchgang gegen einen letztlich enttäuschenden BRV und hielt seine Titelchance am Leben.

Der Hauptrundenerste Berlin, der in dieser Saison zuvor zuhause ungeschlagen war und überhaupt erst ein Spiel verloren hatte, verpasste die frühzeitige Entscheidung im Titelrennen, hat aber weiterhin Chancen auf die fünfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Im Vorjahr hatte sich das Team von Trainer Mark Lebedew hauchdünn mit 3:2 gegen Generali Haching durchgesetzt.