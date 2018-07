Stuttgart (SID) - Trotz der Gründung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft vor einem Jahr in Freiburg bleiben die Zahlen bei der Bekämpfung von Doping-Sündern im Spitzensport ernüchternd. Von den 519 eingeleiteten Verfahren waren nur drei Fälle im Leistungssport angesiedelt, die allesamt noch nicht abgeschlossen sind. Der Rest der Verfahren spielte sich im Breitensport ab, vor allem im Body-Building-Bereich.

"Die Erfahrungen bestärken mich in der Haltung, dass wir einen Straftatbestand Dopingbetrug benötigen", sagte Baden-Württembergs Justizminister Rainer Stickelberger am Donnerstag: "Nur so können wir den wirtschaftlichen Wettbewerb im Berufssport strafrechtlich gegen die unlautere Einflussnahme durch Doping absichern."

Zur weiteren Verschärfung des Kampfes gegen Doping bringt das Bundesland am Freitag einen Gesetzesvorschlag für ein Anti-Doping-Gesetz in den Bundesrat ein. Nach Einschätzung von Stickelberger blieben viele gedopte Sportler nach der aktuellen Rechtslage oft von der strafrechtlichen Dopingbekämpfung "weitgehend unbehelligt."

Wie Stickelberger weiter betonte, sei es wichtig, dass viele Bereiche besser miteinander vernetzt werden. Dazu zähle neben dem rechtlichen auch der medizinische Bereich. Zudem sei ein enger Kontakt zu Sportverbänden, zur Nationalen Anti Doping Agentur (NADA), Polizei, Zoll sowie Bundeskriminalamt hilfreich. "All das konnten wir innerhalb des ersten Jahres deutlich stärken", sagte der Justizminister.

Die neue Schwerpunktstaatsanwaltschaft konnte von den insgesamt 519 Verfahren 393 Fälle abschließen. Insgesamt wurde dabei gegen 370 Personen ermittelt. In 42 Fällen wurde Anklage erhoben oder ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe beantragt. Weitere Verfahren wurden eingestellt.