München (SID) - Nach Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer (Bayreuth) hat auch Tommy Haas (Los Angeles/USA) das Viertelfinale beim ATP-Turnier in München erreicht. Der 35 Jahre alte Publikumsliebling besiegte in seinem Auftaktmatch Ernests Gulbis (Lettland) bei zeitweiligem Regen mit 6:4, 3:7 (6:7), 6:1. Am Freitag kommt es damit zum direkten Duell mit Mayer.

Mayer (29), bei der mit 410.000 Euro dotierten Veranstaltung an Nummer sechs gesetzt, hatte zuvor Marinko Matosevic (Australien) nach Anlaufschwierigkeiten mit 2:6, 6:4, 6:2 besiegt. Kohlschreiber (29) war schon am sonnigen Mittwoch ins Viertelfinale eingezogen. Er trifft dort auf den Serben Viktor Troicki. Sein möglicher Gegner im Halbfinale ist dessen topgesetzter Landsmann Janko Tipsarevic, der den Slowenen Grega Zemlja 6:4, 6:2 besiegte.

Tipsarevic trifft im Viertelfinale auf Daniel Brands. Der Deggendorfer besiegte den Franzosen Gael Monfils, ehemals die Nummer sieben der Welt und nach einer langen Verletzungspause noch längst nicht wieder in Bestform, mit 6:3, 3:6, 6:0.