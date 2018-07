Mexiko-Stadt (Mexiko) (AFP) US-Präsident Barack Obama ist am Donnerstag zum Auftakt einer dreitägigen Reise nach Mexiko und Costa Rica in Mexiko-Stadt eingetroffen. Wie ein AFP-Fotograf an Bord des Flugzeugs berichtete, wollte Obama kurz nach der Landung mit Staatschef Enrique Peña Nieto die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen erörtern sowie über die Zusammenarbeit bei der Einwanderung und im Anti-Drogen-Kampf sprechen. Danach war eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen.

