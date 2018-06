New York (SID) - Abfahrts-Olympiasiegerin Lindsey Vonn rechnet fest mit ihrem Start bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014. "Ich werde definitiv bereit sein für Sotschi", sagte die 28-Jährige, die nach einer schweren Knieverletzung derzeit für ihr Comeback schuftet, am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung in New York. Ihre Reha laufe sehr gut, der Weg zurück sei jedoch ein beschwerlicher Prozess, sagte die Amerikanerin.

Vonn bekräftigte erneut ihr Vorhaben, im September wieder mit dem Schneetraining anzufangen. Vor kurzem erst habe sie bereits mit dem Krafttraining begonnen, sagte sie weiter. Vonn hatte am 5. Februar beim WM-Super-G in Schladming/Österreich bei einem schweren Sturz einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Beim Termin in New York war sie erstmals seit ihrer Knie-Operation ohne Schiene aus, wie sie lachend sagte: "Ich bin total aufgeregt."