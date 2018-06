Dhaka (AFP) Neun Tage nach dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch ist die Zahl der Toten auf fast 500 gestiegen. Am Freitag fanden die Bergungskräfte in den Trümmern des Gebäudes in der Stadt Savar weitere 41 Leichen. Die Textilfabriken des Landes öffneten derweil wieder.

