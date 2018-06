Brüssel (AFP) Die Europäische Bürgerinitiative für ein Menschenrecht auf Wasser hat die größte Hürde genommen: Mehr als eine Million Menschen in sieben EU-Ländern hätten unterzeichnet, teilte die Initiative am Donnerstag im Internet mit. Da auch in jedem Land die erforderliche Mindestzahl erreicht wurde, kann die Initiative nun die EU-Kommission zum Handeln auffordern, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag in Berlin erklärte.

