Brüssel (AFP) Die Europäische Bürgerinitiative für ein Menschenrecht auf Wasser hat eine große Hürde genommen: Mehr als eine Million Menschen in sieben Mitgliedsstaaten der Union hätten unterzeichnet, teilte die Initiative am Donnerstag im Internet mit. Da auch in jedem der sieben Länder das Mindestzahl erfüllt wurde, sind damit die formalen Anforderungen für die Annahme der Initiative durch die EU-Kommission erfüllt, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag in Berlin erklärte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.