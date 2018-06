Berlin (AFP) Ungeachtet weitreichender Kritik hat der Bundesrat am Freitag eine umstrittene Änderung des Telekommunikationsgesetzes verabschiedet. Die Neuregelung der sogenannten Bestandsdatenauskunft verpflichtet die Anbieter von Internetanschlüssen, gespeicherte Nutzerdaten auf Anfrage an Ermittlungsbehörden zu übermitteln. Bürgerrechtsorganisationen, Journalistenverbände und Politiker werten die nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig gewordene Neufassung allerdings ebenfalls als Eingriff in die Grundrechte.

