Brüssel (AFP) Für Europas Wirtschaft ist nur langsam Besserung in Sicht. Die EU-Kommission senkte in einer am Freitag in Brüssel veröffentlichten neuen Prognose ihren Ausblick für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone und erwartet erst im kommenden Jahr wieder ein Anspringen der Konjunktur. Frankreich und Spanien sollen mehr Zeit zum Sparen bekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.