Brüssel (AFP) Angesichts von Rekordarbeitslosigkeit und lahmender Wirtschaft will die EU-Kommission den beiden Eurozonen-Schwergewichten Frankreich und Spanien mehr Zeit zum Sparen geben. EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn sprach sich am Freitag in Brüssel dafür aus, beiden Staaten zwei Jahre Aufschub einzuräumen. Mit einem Anspringen der Konjunktur im Euroraum ist erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.