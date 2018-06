Frankfurt/Main (AFP) Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kann nun doch direkt vom NSU-Prozess berichten. Die zur Mediengruppe Madsack gehörende Tageszeitung "Oberhessische Presse" in Marburg überlässt den ihr zugelosten Presseplatz im Oberlandesgericht in München der Zeitung, wie die "FAZ" am Donnerstag mitteilte. Der "FAZ" war bei der Vergabe der Platzkarten im Losverfahren kein fester Platz zufallen.

