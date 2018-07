Straßburg (AFP) In fast jedem zweiten europäischen Land sind die Haftanstalten überbelegt. Laut einem am Freitag vom Europarat in Straßburg vorgestellten Bericht gibt es in 20 der 47 Mitgliedsstaaten der Organisation mehr Häftlinge als eigentlich Plätze in Gefängnissen zur Verfügung stehen. An der Spitze steht Serbien, wo rechnerisch auf hundert Plätze 157,6 Häftlinge kommen, gefolgt von Griechenland mit 151,7 Häftlingen und Italien mit 147 Häftlingen.

