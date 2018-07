Berlin (AFP) Im Streit mit der FDP um den renommierten Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber beharrt das Bundesumweltministerium auf der erneuten Berufung des Experten an die Spitze des Umweltbeirats der Regierung. "Wir halten Herrn Schellnhuber für einen sehr guten Kandidaten", sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin. "Wir halten an unserem Vorschlag fest." Presseberichten zufolge will das FDP-geführte Bundeswirtschaftsministerium Schellnhuber aus dem Amt drängen.

