Damaskus (AFP) Nach Berichten über ein Massaker im Nordwesten Syriens hat die Opposition der Regierung in Damaskus am Freitag "Kriegsverbrechen und Völkermord" vorgeworfen. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden im sunnitischen Dorf Baida mindestens 50 Menschen getötet. Die USA rückten derweil von einer strikten Ablehnung von Waffenlieferungen an die Rebellen ab, welche Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) jedoch erneut ablehnte.

