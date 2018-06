Berlin (AFP) In Berlin haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag sechs verschiedene Jobcenter sowie die Landesgeschäftsstelle der SPD beschädigt. Dabei wurden unter anderem Fensterscheiben eingeworfen und Fassaden mit Farbe beschmiert, wie die Berliner Polizei mitteilte. Im Bezirk Pankow versuchten die Täter vergeblich, am Eingang eines Jobcenters Feuer zu legen. Im Stadtteil Charlottenburg nahm die Polizei nach eigenen Angaben eine 24-Jährige fest, die mutmaßlich Pflastersteine auf die Scheiben eines Jobcenters geworfen hatte. Weitere Festnahmen gab es keine.

